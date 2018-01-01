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ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس

الثلاثاء 06 أبريل 2021 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس



برلين /سما/ د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية الثلاثاء، تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى برلين مساء الإثنين. وأضاف متحدث باسم الشرطة في تصريحات أنه من المنتظر إقامة عباس في ألمانيا حتى الخميس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن عباس وصل إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية، وذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" أن عباس يعتزم إجراء فحص روتيني في مستشفى برلين شاريتيه.

من جانبه، رفض متحدث باسم المستشفى تأكيد ما ذكرته الصحيفة أو نفيه مشيراً إلى مبدأ حماية بيانات المرضى.

كانت تكهنات قد ثارت في الأعوام الأخيرة حول الحالة الصحية لعباس 85 عاماً، والذي خضع في 2018 للعلاج من التهاب رئوي في مستشفى شاريتيه كما أنه كان قد أُصِيْبَ في الماضي بسرطان البروستاتا.

#المانيا #الشرطة الالمانية #الرئيس عباس #‫فحوصات طبية

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