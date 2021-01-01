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ماندلبليت يقرر ملاحقة حنين زعبي قضائيا

الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماندلبليت يقرر ملاحقة حنين زعبي قضائيا



القدس المحتلة / سما /

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ملاحقة عضو الكنيست السابقة حنين زعبي قضائيا، في حين قرر إغلاق ملف التحقيق الذي استهدف التجمع الوطني الديمقراطي، في شبهات تتصل بالإدارة المالية للحملات الانتخابية.

وجاء في قرار المستشار القضائي الذي صدر عنه اليوم، الثلاثاء، أنه "على الرغم من أن الأدلة تظهر أن مسؤولين في الحزب ارتكبوا في الماضي مخالفات جنائية تتعلق بالأنشطة المالية للحزب، تقرر إغلاق القضية".
 
وأضاف أن ذلك "لأسباب تتعلق بسياسة الإنفاذ تجاه الأحزاب، والتي تكون في حالات خاصة واستثنائية"
 
وتابع قائلا إن "الحزب هو كيان قانوني خاص، وذلك في ظل القرار بمقاضاة مسؤولين وناشطين في الحزب، وعلى ضوء تغيير القيادة في الحزب منذ ارتكاب المخالفات المزعومة".

#أفيحاي مندلبليت #حنين زعبي #اسرائيل

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