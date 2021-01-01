صحة غزة: لا طفرات جديدة من "كورونا" بالقطاع واللقاح سيكون بالمرحلة الثانية لهذه الفئة

غزة / سما /

قال نائب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، إنه لم يسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من كورونا "بعد البريطانية" إلى القطاع.

وأضاف ضهير في حديث لإذاعة القدس:" نحن في ذروة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا, وعدد الإصابات ومن يتواجدون على أسرة العناية مؤشر على ذلك".

وحول عملية التطعيم بلقاح "كورونا"، قال ضهير إن العمر هو المعيار الذي وضعته وزارة الصحة لتلقى اللقاح بعيدًا عن تخصيص شرائح في المجتمع, داعيًا كل من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا التوجه لتلقي اللقاح.

وأوضح ضهير أنه في المرحلة الثانية سنوسع دائرة تلقي اللقاح لتطال العاملين في وزارة التربية والتعليم والداخلية, وكل من هو على تماس مباشر مع المواطنين، لافتًا غلى، أن تنفيذ هذه المرحلة مرهون بتوفر لقاحات جديدة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الجانبية للقاح، بيم ضهير أن هذه التأثيرات تعتمد على المناعة لدى من يتلقى اللقاح.