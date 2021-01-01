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بدران يؤكد تمسك "حماس" بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب

الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران يؤكد تمسك "حماس" بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب



غزة / سما /

اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" حسام بدران، مساء يوم الثلاثاء، إنّ حماس ترى في اعتقال واستدعاء الاحتلال لمرشحي انتخابات المجلس التشريعي ولا سيما قائمة "القدس موعدنا" تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومحاولة تشكيل حجر عثرة أمام العملية الانتخابية بقصد التأثير عليها ومنع إجرائها".

وقال بدران في تصريح صحفي، إنّ "الحركة تتابع إصرار العدو المتواصل على تنفيذ اعتقالات كان آخرها اعتقال المرشح عن قائمة القدس موعدنا السيد حسن الورديان، واستدعاء مرشحها النائب السابق الشيخ محمد أبو طير، حيث تُجري اتصالات واسعة مع دول إقليمية وأطراف دولية تطالبها بالضغط على الاحتلال لوقف كامل لكل أشكال التدخل في العملية الانتخابية والإفراج عن المعتقلين".

وطالب السلطة الوطنية بمخاطبة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة بهذا الشأن، وحثهم على التدخل لإلزام الاحتلال بالكف عن العبث في العملية الديمقراطية من خلال الضغط عليه.

وفي ختام حديثه، أكّد بدران تمسك الحركة بالانتخابات وإجرائها مهما حاول العدو من خلال اعتقالاته واستدعاءاته عرقلتها والتشويش عليها. 

#حركة حماس #حسام بدران #الانتخابات الفلسطينية #القدس المحتلة

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