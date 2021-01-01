العقاد: نحن على أعتاب امتلاء مستشفى غزة الأوروبي بمصابي "كورونا"

غزة / سما /

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، مساء يوم الثلاثاء، "نحن على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين في ظل الحالة الوبائية القائمة، وهناك إمكانية لرفع جهوزية المستشفى".

وأضاف العقاد في حديث لإذاعة صوت القدس، أنّ التجهيزات والكوادر الطبية ستكون أمام تحدٍ كبير إذا ما بقي منحنى الإصابات في حالة ارتفاع، مؤكداً على أنّ كل مستشفيات القطاع لديها القدرة "النسبية" على استقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ 105 حالات العدد الإجمالي المتواجد داخل المستشفى، منهم 27 حالة "حرجة" على أسرة العناية المركزة، وباقي الحالات "خطرة" تحتاج إلى رعاية طبية.

وفي ختام حديثه، دعا العقاد إلى التعامل مع الحالة الصعبة هذه الأيام بوعي وحذر عبر الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا".