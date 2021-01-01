العقاد: نحن على أعتاب امتلاء مستشفى غزة الأوروبي بمصابي "كورونا"

غزة / سما /
قال مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، مساء يوم الثلاثاء، "نحن على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين في ظل الحالة الوبائية القائمة، وهناك إمكانية لرفع جهوزية المستشفى".
وأضاف العقاد في حديث لإذاعة صوت القدس، أنّ التجهيزات والكوادر الطبية ستكون أمام تحدٍ كبير إذا ما بقي منحنى الإصابات في حالة ارتفاع، مؤكداً على أنّ كل مستشفيات القطاع لديها القدرة "النسبية" على استقبال المصابين بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنّ 105 حالات العدد الإجمالي المتواجد داخل المستشفى، منهم 27 حالة "حرجة" على أسرة العناية المركزة، وباقي الحالات "خطرة" تحتاج إلى رعاية طبية.
وفي ختام حديثه، دعا العقاد إلى التعامل مع الحالة الصعبة هذه الأيام بوعي وحذر عبر الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا".