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إعلان هام من الجامعة الإسلامية بغزة لطلبتها بشأن تعليق الدوام الأكاديمي والاداري

الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام من الجامعة الإسلامية بغزة لطلبتها بشأن تعليق الدوام الأكاديمي والاداري



غزة/سما/

أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، مساء يوم الثلاثاء، إعلاناً مهماً بشأن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي.

وقالت الجامعة الأسلامية في بيان  "حفاظًا على سلامة الطلبة والمجتمع، واستنادًا للتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالجامعة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/4/7 وحتى اشعار آخر.

 وتابعت: "يستمر التواصل الأكاديمي مع الطلبة من خلال منصة المودل، علمًا بأنه يمكن للطلبة انجاز معاملاتهم المالية من خلال الطرق الإلكترونية التي تم الإعلان عنها على صفحة الجامعة. ونسأل الله السلامة للجميع".

#الجامعة الاسلامية بغزة #تعليق الدوام #فيروس كورونا

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