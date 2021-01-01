  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار



القاهرة /سما/

أدان الاتحاد البرلماني العربي إقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار، بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى مدينة استيطانية كبيرة.

واستنكر الاتحاد البرلماني العربي، في بيان صادر عن رئاسته، مساء اليوم الثلاثاء، بأشدِ العبارات استمرار هذه الأعمالِ العنصريةِ المتطرفة، التي ينفذها المستوطنون بدعمٍ واضح وإشرافٍ مُمنهج من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محملا حكومةَ الاحتلال تبعات هذه الأعمال وعواقبها على المنطقة والعالم بأسره.

وجدد تأكيدَه على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الصلةِ بالإيقاف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن الحقوق الشرعية الفلسطينية لم ولن تموتَ بالتقادم، فالصراعُ العربي-الإسرائيلي لا يمكن إنهاؤه بتسوياتٍ ظالمة، وبعيدا عن ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.

وحث الاتحاد، المجتمعَ الدولي بكاملِ فئاته ومكوّناته، كما حث المنظمات والمحاكمَ الدولية المختصة، على التحركِ لوقف جميع الأعمال الإسرائيلية التوسعية، وممارسةِ كل أوجه الضغطِ على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للتقيد بالتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، مؤكدا دعمِه الكاملِ والمستمر لحق شعبنا في العيش حرا كريما بدولته المستقلة.

وذكّر الاتحاد، في بيانه، العالمَ كله أن القضيةَ الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وهي مفتاحُ الأمنِ والسلام والاستقرارِ في المنطقة العربية والعالم أجمع.

#البرلماني العربي #بؤرة استيطانية

الأكثر قراءة اليوم

سيبقى في ألمانيا لفترة من الزمن .. قناة عبرية تكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ..

تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزة (استمع)

قضايا خلافية ومصير النواب.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة

عائلة آل أبو شمسية الحداد تصدر بيانا حول مقتل رنا على يد والدها

الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في فلسطين

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين.. وهذا ما سيحدث حال فوز حماس

الأخبار الرئيسية

الخارجية الامريكية : المحادثات مع الفلسطينيين قائمة.. ماذا قالت عن إعادة تقديم المساعدات للأونروا؟

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية الأخيرة المتخذة لمواجهة كورونا في القطاع

مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

وزارة التعليم في غزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية