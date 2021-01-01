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الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية الأخيرة المتخذة لمواجهة كورونا في القطاع

الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية الأخيرة المتخذة لمواجهة كورونا في القطاع



غزة/سما/

قال  المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، مساء يوم الثلاثاء، "سنكون مع تقييم جديد للحالة الوبائية مع بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل، ونأمل ألا نذهب لإجراءات جديدة، ولكن إذ استمرت الحالة الوبائية في التصاعد سيدفعنا ذلك لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وأضاف البزم في حديث صحفي " أنّ عمل معبر رفح مستثنى من قرار منع حركة المركبات يوم الخميس، وسيعمل المعبر كالمعتاد، وسنسهل حركة المسافرين.

وأشار إلى أنّ الأجهزة المختصة لديها تعليمات بتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية خلال أيام منع الحركة المعلن عنها؛ لتتمكن من القيام بواجبها في التحضير للعملية الانتخابية.


 
وأكّد على أنّ هناك تعليمات للشرطة بتشديد إجراءات ضبط الإغلاق الليلي اليومي بشكل كبير؛ حتى نتمكن من مواجهة الحالة الحالية.

وتابع: "نأمل أن نتمكن من محاصرة هذه الحالة كما نجحنا في الموجات السابقة للفيروس، وهذا لا يتم إلا بمسؤولية مشتركة من قبل المواطنين لتتكامل مع الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية".

وشدد على أنّ حركة المواطنين بشكل عام ستكون متاحة خلال الأيام الثلاثة، وكذلك المحال والمنشآت لمن يستطيع الوصول إليها سيراً على الأقدام.

#وزارة الداخلية بغزة #فيروس كورونا #قطاع غزة #شهر رمضان

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