مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية اليوم الثلاثاء وفقا لمصادر فلسطينية أن وفد المخابرات المصرية الذي وصل إلى قطاع غزة اليوم بحث مع حماس سبل المضي في صفقة محتملة لإعادة المفقودين وجثث الجنود .

وأضاف برغر وفق مصادر فلسطينية أنه "عقب الاجتماع، المصريين يحاولون تقليص الفجوات بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق وحل" وأن "خطوات جيدة بدأت" لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتابع "في منتصف الشهر الماضي ، عقدت جولة أخرى في القاهرة بمشاركة قيادات حماس ، وقالت مصادر فلسطينية إن "روح الأمل الجديدة سارت في ذلك الاجتماع".

وذكر أن مصدر في حماس في وقت سابق اليوم ، أثناء تواجد الوفد المصري في غزة ، قال" إنه لا يوجد حاليًا أي تطور جديد في قضية المفقودين وأجساد الجنود."

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و أضاف "تجدر الإشارة إلى أن جوهر الفجوة بين الطرفين هو مطالبة حماس بالإفراج عن مئات الأسرى المتهمين بقتل اسرائليين .



و وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة في فلسطين اليوم الثلاثاء لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية والاستعدادات للانتخابات بعد 3 أسابيع من اجتماع الفصائل في القاهرة.

وقال مصدر فلسطيني إن وفدا مصريا وصل إلى قطاع غزة اليوم تمهيدا لعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والمسؤولين في القطاع حول العملية الانتخابية والتطورات الأخيرة وبحث آلية التنفيذ والتزام الفصائل بما جرى الاتفاق عليه.