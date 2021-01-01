100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، الثلاثاء، 100 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 6005 إصابات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 645449، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 7383، بعد وفاة 100 مصابا.

وأُجري 44086 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 6158685 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الثلاثاء إلى نحو 13.62% مقارنة بـ 15.12% يوم الاثنين.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 347 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 3059 حالة.

وغادرت 361 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 9130 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 561894 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 76172 حالة.

وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في إقليم الشمال بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 49%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 77%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 52%.

وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 59%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 74%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 42%.

وفي إقليم الجنوب وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 32%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 41%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 23%.

وتوزّعت الإصابة الجديدة كما يلي: "2269 في محافظة العاصمة عمّان، 942 في إربد، منها 38 في الرمثا، 830 في الزرقاء، 375 في البلقاء، 306 في المفرق، 251 في الكرك، 243 في مأدبا، 204 في عجلون، 181 في العقبة، 171 في جرش، 153 في الطفيلة، 80 في معان، منها 4 في البترا".