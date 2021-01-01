عضو بالقائمة المشتركة يرفض.. نواب الكنيست الـ 24 يؤدون تصريح الولاء

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن نواب الكنيست الرابعة والعشرين الجديدة أدوا تصريح الولاء، في مراسم احتفالية أُقيمت تحت رعاية الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد ظهر اليوم.



وبحسب القناة، ناشد رئيس الكنيست ياريف ليفين، خلال كلمة ألقاها من على منبر الكنيست، كافة الأطراف السياسية وقف المقاطعات التي تقف وراءها اعتبارات شخصية، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة متينة بغية استعادة الاستقرار السياسي في البلاد.



وأعرب ليفين عن ثقته بقدرة نواب الكنيست الجديدة "على العمل من أجل الإسرائيليين، بناءً على قِيَم مشتركة".



وحذر من أن تؤدي كثرة الجولات الانتخابية إلى فقدان ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.



وأشارت القناة العبرية إلى أن رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس لم يشارك في مراسم تصريح الولاء بسبب دخوله مستشفى "بوريا" قرب طبريا لتلقي العلاج الطبي، موضحةً أن حالته جيدة.



ومن جهته رفض النائب عن "القائمة المشتركة" سامي أبو شحادة الإدلاء بتصريح الولاء، رافضًا قول: "أنا أتعهد"، وبدلًا من ذلك قال: "أنا أتعهد بمكافحة الإحتلال والأبارتايد".



وبعد أن رفض شحادة مرة أخرى الإدلاء بالكلمات الأصلية لتصريح الولاء، قرر رئيس الكنيست ليفين اعتبار أبو شحادة نائبًا لم يُؤدِّ تصريح الولاء، وفق القناة.