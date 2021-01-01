تعرض سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر

وكالات/سما/

تعرضت سفينة إيرانية كانت بمثابة "قاعدة عائمة" للحرس الثوري بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية يوم الثلاثاء ، بحسب تقارير إعلامية عربية.

وأفادت مصادر لقناة "العربية/الحدث"، الثلاثاء، بتعرض سفينة شحن إيرانية لإصابات في البحر الأحمر، موضحة بأن السفينة هوجمت في البحر الأحمر وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما كشفت أنها تعرضت للهجوم قبالة سواحل أريتريا.

و أفادت صحيفة معاريف العبرية وفق وسائل اعلام ايرانية أن سفينة شحن كان يستخدمها الحرس الثوري الإيراني تعرضت ، اليوم (الثلاثاء) ، لهجوم في البحر الأحمر غربي اليمن.

وبحسب الاشتباه فإن السفينة التي تحمل اسم "سافيز" تستخدم لجمع معلومات استخبارية عن السعودية واليمن للحوثيين.

وبحسب بعض التقارير فإن السفينة تعمل كنوع من غرفة العمليات العائمة في البحر الأحمر وهي معروفة لأجهزة المخابرات في الغرب كسفينة يستخدمها الحرس الثوري للتجسس والمراقبة الإلكترونية.