وزارة التعليم في غزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

غزة / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء: إنه "بناء على توصيات خلية الأزمة الحكومية وبسبب الظروف الصحية الحالية التي يمر بها قطاع غزة، قررت وزارة التربية والتعليم العالي التحول من التعليم المدمج إلى النظام الكامل للتعليم عن بعد ابتداءً من الغد الأربعاء الموافق 7 نيسان/ أبريل 2021".



وأضافت الوزارة في تصريح صحفي: "بناء على هذا القرار ينتهي الدوام الوجاهي لطلبة المدارس ابتداءً من اليوم الثلاثاء ويبدأ استخدام الفصول الافتراضية الإلكترونية مع تفعيل كافة أدوات التعليم عن بعد مثل: بطاقات التعلم الذاتي، والدروس المصورة التي تبث على قناة روافد التعليمية، والدروس التي تبثها إذاعة صوت التربية والتعليم وصفحتي الإذاعة والقناة على الفيسبوك إلى جانب بوابة روافد التعليمية".



وبحيث يقوم معلمو الصفوف من الأول حتى الرابع بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي، وتوفير التعليمات والمواد التعليمية اللازمة لاستمرار تعلم الطلبة. فيما يقوم معلمو الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر بشرح دروسهم عن بعد من خلال الصفوف الافتراضية حسب خطة توزيع المحتوى.



وأضافت: "أما بخصوص المدارس التي لم تنته من تنفيذ اختبار نصف الفصل وجاهياً، تكمل تنفيذه إلكترونيا، وفي حال استمرار الإغلاق يتم تنفيذ التعيينات الخاصة بشهري أبريل ومايو وفق ما تم توضيحه في نشرات سابقة".



وأهابت وزارة التعليم بالسادة أولياء الأمور متابعة أبنائهم وحثهم على متابعة الفصول الافتراضية وباقي وسائل التعليم عن بعد لضمان الاستفادة القصوى منها، والتأكد من استعداد أبنائهم للامتحانات النهائية للفصل الثاني حال اتخاذ القرار الخاص بذلك.

