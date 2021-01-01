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داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في القطاع

وقالت الوزارة في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، ‘نه وفي إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، فقد قررت خلية إدارة الأزمة   فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، وهي كالآتي:

 أولاً: وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

ثانياً: إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ثالثاً: الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

 رابعاً: ستقوم مباحث كورونا بالشرطة بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.

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