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الطب الوقائي: إجراءات مشددة من المقرر الإعلان عنها مساء اليوم في غزة

الثلاثاء 06 أبريل 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الوقائي: إجراءات مشددة من المقرر الإعلان عنها مساء اليوم في غزة



غزة / سما /

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة  الدكتور مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات مشددة من المقرر الإعلان عنها اليوم في  القطاع.

وقال ضهير خلال حديث لـ " إذاعة صوت القدس" بأن الوزارة رفعت توصياتها للجهات المختصة في القطاع ومن المقرر الاعلان مساء اليوم عن اجراءات جديدة  للحد من انتشار فايروس كورونا في القطاع  

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن سلسلة من الاجراءات للحد من انتشار الوباء تمثلت بعودة الاغلاق الليلي ومنع حركة المركبات خلال يومي الجمعة والسبت وكذلك إعادة إغلاق صالات الافراح.

فيما اعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل  4 حالات وفاة وتسجيل "1463" خلال الـ24 ساعة الماضية

وتشهد الحالة الوبائية في القطاع خلال الفترة الحالية إرتفاعا كبيراً في إعداد الاصابات لاسيما مع  دخول القطاع بالموجة الثانية وانتشار الطفرة البريطانية حسب ما اعلنت وزارة الصحة .

#غزة #دائرة الطب الوقائي #اجراءات احترازية #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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