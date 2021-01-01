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غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين.. وهذا ما سيحدث حال فوز حماس

الثلاثاء 06 أبريل 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين.. وهذا ما سيحدث حال فوز حماس



القدس المحتلة / سما /

نقل محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية "كان" غال برغر، عن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس قوله: "إسرائيل" لن تتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

ووفق برغر، أضاف غانتس خلال مراسم استبدال منسق عمليات الحكومة:، إن اسرائيل لن توافق على العمل مع حمـاس في اشارة لوقف التنسيق الامني والعلافات مع السلطة حال فوز حماس بالانتخابات، مستدركا: آمل أن يجري الفلسطينيون حساباتهم بشكل صحيح

وخلال المراسيم اعلن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس تعيين اللواء غسان عليان منسق لاعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية حلفا للواء كميل ابو ركن

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والخميس الماضي، أفاد غال برغر محرر الشؤوون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية "كان"، بأن منسق الاعمال الحكومية في الاراضي الفلسطينية كميل ابو ركن أوصى بعدم السماح للسلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في القدس

وأشار ابو ركن، الى أن الذهاب للانتخابات التشريعية في السلطة الفلسطينية خطأ كبير، موضحا أن هناك احتمال كبير جدا بأن حماس ستفوز.

وذكر برغر نقلا عن ابو ركن قوله: إذا فازت حماس في الانتخابات التشريعية ستوقف إسرائيل، العلاقات مع السلطة الفلسطينية بما في ذلك التنسيق الأمني

#بيني غانتس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الانتخابات الفلسطينية #التنسيق الامني #السلطة الفلسطينية #حركة حماس #غسان عليان

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