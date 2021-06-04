"الضابطة الجمركية" و"القدس المفتوحة" توقعان اتفاقية تعاون

رام الله / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة وجهاز الضابطة الجمركية اليوم الثلاثاء 4/6/2021م، اتفاقية تعاون مشتركة بين الطرفين، وذلك في مقر الجامعة بمدينة رام الله.

وتتضمن الاتفاقية وضع الأسس والمعايير والضوابط المقننة للتدريب الميداني في تخصص الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، وتسهيل التعاون بين المؤسستين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع وتحقيق التكاملية في البحث العلمي من خلال قيام الطلبة بعمل مشاريع تخرج إجرائية مستوحاة من واقع بيئة العمل وظروفها المختلفة.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة أ. د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية نيابة عن الرئيس أ. د. يونس عمرو، فيما وقع عن الضابطة الجمركية المقدم إبراهيم عياش نيابة عن قائد الجهاز اللواء إياد بركات. ويشار إليه لاحقاً بالطرف الأول.

كما تتضمن الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك يضم أفراداً ومتخصصين من كلا الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية، والتنسيق المشترك بينهما لمتابعة سير العمل من خلال اجتماعات دورية يتفق عليها.

ونقل أ. د. النجدي، تحيات رئيس الجامعة د. يونس عمرو ،مشيراً إلى ان الجامعة تسعى لتطوير علاقتها مع المؤسسات الرسمية والشعبية والخاصة ، مؤكداً على اهمية هذه الاتفاقية مع جهاز الضابطة الجمركية، لتوفيرها التدريب والعلم والمعرفة لأبناء شعبنا من الطلبة.

من جانبه ، قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الضابطة المقدم إبراهيم عياش ، ان الاتفاقية تهدف لتوصيل رسالة الجهاز إلى الجمهور الفلسطيني ورفع مستوى الوعي لديه بطبيعة عمل الجهاز في حماية الاقتصاد الوطني مع الجهات الشريكة، وأيضا والاستفادة من الكم المعرفي لدى الجامعة وكذلك استفادة الطلبة من الجولات التي يعملها الطلبة في الميدان ما يؤهلهم للعمل في سوق العمل فور تخرجهم.

بدوره أكد عميد كلية التنمية الاجتماعية والاسرية د. إياد أبو بكر على دور الاتفاقية بخدمة تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة، وبفخر الجامعة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الضابطة الجمركية.

وشارك في توقيع الاتفاقية مساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام د. م. عماد الهودلي، ومساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. د. محمد الطيطي، ود. خليل أبو بكر مساعد عميد كلية التنمية الاجتماعية والاسرية. ومن الضابطة شارك في التوقيع ملازم أول أمجد شجاعية وملازم أول نضال الترك، وملازم أول هيا سليمان، وملازم محمد المهدي وملازم إيمان حامد، وعريف احمد مظلوم.