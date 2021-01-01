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وكيل وزارة الخارجية تعقد جلسة مشاورات سياسية مع جمهورية لتوانيا

الثلاثاء 06 أبريل 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة الخارجية تعقد جلسة مشاورات سياسية مع جمهورية لتوانيا



رام الله / سما /

عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة المشاورات السياسية الفلسطينية اللتوانية من خلال تقنية "الفيديو كونفرنس" مع مدير إدارة أمريكا اللاتينية واسيا وافريقيا، اودريوس بروزغا.

وأطلعت جادو الوفد اللتواني برئاسة بروزغا على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة التزام الحكومة بإقامة الانتخابات في موعدها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشيرة إلى موقف القيادة الرافض لإقامة انتخابات فلسطينية بدون القدس.

وأشارت الى ما جرى اليوم من قيام جيش الاحتلال بمنع نشطاء من حركة فتح بتنظيم لقاء تشاوري في القدس للتحضير للانتخابات البرلمانية، وطالبت لتوانيا والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بإقامة الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية. 

بدروه، أكد بروزغا، موقف لتوانيا الثابت من القضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر بدعم فلسطين، خاصة الجهود الفلسطينية لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية.

ورحب بأي مبادرة سلام تسهم في إرساء الاستقرار والامن في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين المجمع عليه دولياً.

وأكد الجانبان اهتمامهما بتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، خاصة في مجال تمكين المرأة والمجال الأكاديمي والاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والسياحي، بالإضافة الى تنظيم زيارات لرجال اعمال من البلدين لبحث أفق للتعاون.

واتفقا على تكثيف الزيارات على اعلى المستويات وتكثيف الحوار السياسي بين فلسطين ولتوانيا.

#وزارة الخارجية #أمل جادو

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