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الكيلة تطلع المدير الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية على الوضع الصحي

الثلاثاء 06 أبريل 2021 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تطلع المدير الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية على الوضع الصحي



رام الله / سما /

 أطلعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، المدير الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، على الوضع الصحي والوبائي في فلسطين.

وأشادت وزيرة الصحة خلال لقائها بيبركورن بالتعاون الكبير بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية استراتيجية.

بدوره، أكد بيبركورن استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة واستعدادها لتقديم كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة لدعم وتعزيز جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا وتمتين النظام الصحي في فلسطين.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #كورونا #منظمة الصحة العالمية

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