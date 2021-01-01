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الوفد المصري يضم مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية

الثلاثاء 06 أبريل 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد المصري يضم مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية



غزة/سما/

وصل وفد من المخابرات المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة لبحث ملفات هامة مع قادمة حركة "حماس".

و  إن الوفد وصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" قبل قليل.

ويضم الوفد كلا من اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية، ويرافقه اللواء سامح نبيل ، وفق مصادر اعلامية.


في سياق متصل، أفادت دائرة الإعلام في حاجز بيت حانون في بيان بأن الوفد المصري وصل "بشكل مفاجئ" برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين بالمخابرات المصرية وعضوية اللواء سامح نبيل.

ومن المقرر أن يلتقي قيادة حماس بغزة لبحث ملفات هامة. 

وتتولى القاهرة الكثير من الملفات الفلسطينية وعلى رأسها المصالحة والتهدئة مع إسرائيل، وبين الحين والآخر يصل وفد المخابرات المصرية إلى غزة ويلتقي قادة حماس والفصائل الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد فلسطين في في 22 مايو/ أيار انتخابات شريعية، على أن تجرى انتخابات رئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، بحسب مرسوم رئاسي سابق.

#الوفد المصري #المخابرات المصرية #حركة حماس

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