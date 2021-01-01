غزة: فصائل المقاومة تكشف تفاصيل اجتماعها بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

غزة /سما/

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري في قطاع غزة، لمناقشة آخر المستجدات الفلسطينية.

وقالت الفصائل في بيان صحفي: "ناقشت الفصائل في الاجتماع آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات التشريعية القادمة".

وبحسب البيان: "في ختام الاجتماع أكدَّت فصائل المقاومة على ما يلي: تزف فصائل المقاومة الفلسطينية للأمة العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني ابن القدس الشهيد أسامة صدقي منصور، الذي ارتقى برصاص العدو الصهيوني، في تأكيد واضح على مدى العقلية الإجرامية الصهيونية بحق أبناء شعبنا، وتتمنى الشفاء العاجل لزوجته المصابة، كما وتدعو الفصائل للرد العاجل على الجريمة البشعة ورفع مستوى المواجهة مع العدو الصهيوني على كافة نقاط التماس في الضفة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان".

وأضاف البيان: "نُهنئ إخواننا الأسرى المُفرَج عنهم من سجون العدو الصهيوني، وعلى رأسهم الأسير القائد رشدي أبو مخ والأسير محمد سلامة والأسير محمود أبو عيشة".

ودعت إلى ضرورة المُضي قدماً في عقد الانتخابات التشريعية فى القدس في مواجهة مسلسل الاعتداءات والجرائم الصهيونية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

واستنكرت فصائل المقاومة استبعاد لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات للقائد الوطني الأسير حسن سلامة من الترشح للانتخابات التشريعية والذي يمثل قامة وطنية من قامات الحركة الأسيرة تحت مبرر إجرائي بسيط.

وبحسب البيان: "تعتبر الفصائل هذا القرار جريمة وطنية كبيرة تستوجب التراجع عنه فوراً، وكان الأولى بلجنة الانتخابات ومحكمة قضايا الانتخابات أن تتعامل بروح القانون ومساواة الأسرى بأهل القدس، وأن تنظر للمسألة من المنظور الوطني الذي يُقدر الأسرى ويُعظم تضحياتهم".

وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية اعتقال الاحتلال للمرشح في قائمة القدس موعدنا الأخ حسن الوردياني، الأمر الذي نعده تدخلاً سافراً في الانتخابات الفلسطينية من خِلال الملاحقة والاستهداف المباشر، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية للمرشحين وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم الانتخابي.

وناشدت عموم شعبنا الفلسطيني لضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة اللازمة لمواجهة وباء كورونا، في ظِل التزايد المقلق لعدد الإصابات وانتشار السلالة الجديدة المتحورة، سائلين السلامة والعافية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وشددت على ضرورة إمداد شعبنا بلقاح فيروس كورونا، وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في الحصول على اللقاح، وعلى المؤسسات الدولية التدخل العاجل لتزويد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة وأماكن الشتات باللقاحات المطلوبة.