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أول تعقيب من حماس على اعتقال المرشح عن قائمة القدس موعدنا "حسن الورديان"

الثلاثاء 06 أبريل 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من حماس على اعتقال المرشح عن قائمة القدس موعدنا "حسن الورديان"



غزة /سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي المرشح عن قائمة القدس موعدنا "حسن الورديان" من "بيت لحم" تدخل سافر في العملية الانتخابية الفلسطينية، مشددة على أنه يعكس المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتخريبها.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء، إن هذه الاعتقالات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وكوادره في الضفة الغربية لن تفلح في تخويفهم أو إرهابهم أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل دافعا للإصرار على المشاركة القوية والفاعلة فيها، وإنجاح الخيار الديمقراطي.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني وكوادره وقياداته وفصائله مدعوون لجعل كل هذه التحديات ساحة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية الاستحقاق الوطني بكل السبل، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية لتخريب الانتخابات.

ودعا برهوم المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى العمل الفوري على حماية العملية الانتخابية الفلسطينية، ووضع حد لكل التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

#حركة حماس #اعتقال #الانتخابات الفلسطينية #حسن الورديان #العملية الانتخابية

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