الخارجية تدين اعتقال الاحتلال المرشح الورديان وتعتبره تدخلا بالانتخابات

رام الله /سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقدام قوات الاحتلال على اعتقال المرشح للانتخابات حسن الورديان من بيت لحم، واعتبرته تدخلا اسرائيليا تعسفيا في الانتخابات الفلسطينية، ومحاولة لوضع العقبات أمامها.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع باهتمام كبير هذا الاعتداء والانتهاك الإسرائيلي مع مكونات المجتمع الدولي كافة بهدف فضحه، ومطالبة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الاممية المختصة وأطراف الرباعية الدولية تحمل مسؤولياتها في حماية الانتخابات الفلسطينية من غطرسة الاحتلال وتدخلاته، وفي الضغط على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما فيها قضايا الانتخابات من كافة جوانبها.