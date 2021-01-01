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السفير الإماراتي يصل تل أبيب

الثلاثاء 06 أبريل 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإماراتي يصل تل أبيب



القدس المحتلة /سما/

وصل السفير الإماراتي محمد آل خاجة، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، لمزاولة عمله كسفير لدى إسرائيل، ليكون أول سفير خليجي لدى إسرائيل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن آل خاجة وصل على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد في أولى رحلاتها من الإمارات إلى إسرائيل.

وقال خاجة بالعبرية لدى وصوله مطار اللد "بن غوريون"، "أنا سعيد لوجودي هنا".

وكانت الإمارات قبيل منتصف شهر شباط الماضي، عينت آل خاجة كأول سفير يمثلها لدى إسرائيل بعد الاتفاق بين الجانبين على التطبيع وفتح علاقات دبلوماسية في آب من العام الماضي.

ووصل آل خاجة في الثالث من شهر كانون الثاني الماضي إلى تل أبيب، وقدم أوراق اعتماده رسميًا لدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حيث التقى حينها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وفي مطلع شهر كانون الثاني، عينت إسرائيل إيتان سفيرًا لدى الإمارات، بعد أن كان سفيرًا لدى تركيا، ليصبح أول دبلوماسي كامل في الإمارات بعد تطبيع العلاقات.

#الامارات #اسرائيل #محمد آل خاجة

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