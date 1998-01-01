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آخر يهودي في أفغانستان يقرر الانتقال إلى إسرائيل

الثلاثاء 06 أبريل 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر يهودي في أفغانستان يقرر الانتقال إلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

قرر آخر يهودي متواجد في أفغانستان منذ أكثر من عقد من الزمان مغادرة البلاد والتوجه إلى إسرائيل، خوفا من أن يؤدي وعد الجيش الأمريكي بمغادرة البلاد إلى ترك فراغ ستملأه جماعات متطرفة مثل طالبان.
 
وقال اليهودي زبولون سيمانتوف لصحيفة “عرب نيوز” الناطقة بالإنجليزية: “سوف أشاهد  التلفاز في إسرائيل لمعرفة ما يحدث في أفغانستان”.
 
وأكد أنه سيغادر أفغانستان بعد موسم الأعياد اليهودية هذا العام في الخريف.
 
زوجة سيمانتوف يهودية من طاجسكتان، تعيش مع ابنتيهما في إسرائيل منذ عام 1998. 
 
واختار سيمانتوف البقاء في أفغانستان لرعاية الكنيس اليهودي الوحيد هناك، الواقع في العاصمة كابول، خلال عقود من العنف والتوتر السياسي، بما في ذلك فترة حكم طالبان للبلاد والحرب مع الولايات المتحدة.
 
وقال سيمانتوف لعرب نيوز: “نجحت في حماية الكنيس في كابول مثل أسد اليهود هنا”.
 
وُلد سيمانتوف، وهو بائع سجاد ومجوهرات، في مدينة هرات الأفغانية، التي كانت قبل عقود من الزمن موطنا لمئات اليهود. في النهاية انتقل للعيش في كابول لكنه فر إلى طاجسكتان في عام 1992 قبل أن يعود إلى العاصمة الأفغانية.
 
وبدون تواجد سيمانتوف سيتم إغلاق الكنيس، لتنتهي بذلك حقبة الحياة اليهودية في البلاد، والتي يعتقد باحثون أنها بدأت قبل ألفي عام على الأقل.
 
وقال سيمانتوف لإذاعة “أوروبا الحرة” في الأسبوع الماضي في تقرير عن الهجرة الجماعية للعديد من الأقليات في البلاد: “إذا عادت طالبان، سيقومون بطردنا مع صفعة على الوجه”.

#أفغانستان #اسرائيل #يهود

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