  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

آش: إلغاء ارتداء الكمامة في إسرائيل الأسبوع المقبل

الثلاثاء 06 أبريل 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
آش: إلغاء ارتداء الكمامة في إسرائيل الأسبوع المقبل



القدس المحتلة /سما/

توقع منسق ملف كورونا نحمان آش إلغاء إلزام المواطنين بوضع كمامات في الأسبوع المقبل، مع استمرار الانخفاض في عدد حالات الإصابة بالكورونا.
 
وقال آش، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن معظم الخبراء أعربوا عن دعمهم لتغيير السياسة في اجتماع لوزارة الصحة عُقد الاحد، وأن المزيد من المداولات ستعقد هذا الأسبوع قبل اتخاذ القرار.
 
وأضاف آش، "أتوقع ذلك الأسبوع المقبل، أو أن الأمر سيمرر الأسبوع المقبل وسيحدث بعد ذلك مباشرة، ولكن [على أي حال] في المستقبل القريب”.
 
وشدد على أن الكمامات ستظل إلزامية في الأماكن المغلقة والتجمعات، وقال إنه “من السابق لأوانه” إنهاء هذا المطلب.

#فيروس كورونا #اسرائيل #ارتداء الكمامات

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا

تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزة (استمع)

هآرتس: بعد أن سوغ لنفسه "حضن نتنياهو".. منصور عباس يغني "الحب تحت نافذة سموتريتش"

الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في فلسطين

عائلة آل أبو شمسية الحداد تصدر بيانا حول مقتل رنا على يد والدها

وصول الوفد المصري إلى قطاع غزة

بيان هام من الديوان الملكي الأردني بشأن الأمير حمزة

الأخبار الرئيسية

وفد

الوفد المصري يضم مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية

تسجيل 21 حالة وفاة و2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

سيبقى في ألمانيا لفترة من الزمن .. قناة عبرية تكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية