آش: إلغاء ارتداء الكمامة في إسرائيل الأسبوع المقبل

القدس المحتلة /سما/

توقع منسق ملف كورونا نحمان آش إلغاء إلزام المواطنين بوضع كمامات في الأسبوع المقبل، مع استمرار الانخفاض في عدد حالات الإصابة بالكورونا.



وقال آش، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن معظم الخبراء أعربوا عن دعمهم لتغيير السياسة في اجتماع لوزارة الصحة عُقد الاحد، وأن المزيد من المداولات ستعقد هذا الأسبوع قبل اتخاذ القرار.



وأضاف آش، "أتوقع ذلك الأسبوع المقبل، أو أن الأمر سيمرر الأسبوع المقبل وسيحدث بعد ذلك مباشرة، ولكن [على أي حال] في المستقبل القريب”.



وشدد على أن الكمامات ستظل إلزامية في الأماكن المغلقة والتجمعات، وقال إنه “من السابق لأوانه” إنهاء هذا المطلب.