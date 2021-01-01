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عمليات مسح هندسي في أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل تمهيدا للاستيلاء عليها

الثلاثاء 06 أبريل 2021 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمليات مسح هندسي في أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل تمهيدا للاستيلاء عليها



الخليل/سما/

 أقدمت مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء، على اجراء عمليات مسح هندسي لعدة احياء بالقرب من الحرم الابراهيمي الشريف بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

واكدت مصادر من لجنة اعمار الخليل، أن مستوطنين اقتحموا حيي قفيشة، والشريف بالقرب من الحرم الابراهيمي تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، وقاموا بتنفيذ اعمال المسح الهندسي بداخلها تمهيدا للاستيلاء عليها.

الجدير ذكره، أن المستوطنين كثفوا في الآونة الأخيرة، من اعتداءاتهم على المباني القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي، في وقت تمنع فيه قوات الاحتلال المواطنين ولجنة لجنة الاعمار من دخولها او ترميمها على اعتبار انها منطقة عسكري مغلقة.

#مسح هندسي #الخليل #الحرم الابراهيمي

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