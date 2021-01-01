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"التربية" تتسلم مدرسة مثلث الشهداء الأساسية المختلطة في قباطية

الثلاثاء 06 أبريل 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تتسلم مدرسة مثلث الشهداء الأساسية المختلطة في قباطية



قباطية/سما/

سلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، مدرسة مثلث الشهداء الأساسية المختلطة في مديرية تربية قباطية، بدعم من حكومة جمهورية الهند، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع مليون دولار، شاملا تزويد المدرسة بما يلزم من تجهيزات وأثاث للغرف الصفية والمرافق التعليمية والإدارية في المدرسة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، والذي تسعى الوزارة لتعزيزه دائماً في مشاريعها؛ بما يسهم في توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

وتبلغ مساحة المدرسة 1380 مترا مربعا، وتتكون من8 غرف صفية، وصف روضة أطفال، وغرف إدارية وتخصصية وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وتخدم المدرسة 320 من طلبة المرحلة الأساسية من الصف الاول وحتى الصف الرابع، في حين سيخدم صف الروضة 25 من طلبة الصف التمهيدي.

#التربية #مدرسة مثلث الشهداء #قباطية #وزارة التربية والتعليم

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