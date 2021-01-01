محكمة الانتخابات تعقد جلستها وتقبل عددا من الطعون

غزة / سما /

أعلنت محكمة قضايا الانتخابات في غزة قبولها خمسة طعون بعدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات، منها قضية الأسير حسن سلامة.

من جهته، قال المستشار فايز حماد رئيس محكمة قضايا الانتخابات في غزة إن خمسة طعون قدمت إلى محكمة الانتخابات.

وأضاف في تصريحات له "تم الفصل بالطعون الخمسة، وفقا للقانون وتبين أن الطعون الثلاثة الأولى متعلقة بالسجل الانتخابي، حيث لم يكن الطاعنين لهم قيد كونهم أصغر سنا من السن القانوني، والطعنين الآخرين يتعلقان بالأسير حسن سلامة، حيث لم يرد اسمه في جداول سجل الناخبين النهائي وحين قدم اعتراضه للجنة الانتخابات لاستثنائه رفضت اللجنة هذا الطلب، وأحالت الموضوع للمحكمة، فقدم طعنه أمامنا وتم الفصل فيه وفقا للقانون".

وأكد على أنه من حق أي مواطن أن يتقدم بطعن على قرار أصدرته لجنة الانتخابات المركزية، موضحا يجب أولا أن يتقدم باعتراضه للجنة الانتخابات المركزية للحصول على قرار بخصوص هذا القرار، ومن ثم يتقدم بطعن على قرار اللجنة أمام هذه المحكمة.

من جانبه، قال جميل الخالدي مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية إن فترة الاعتراض على أي قائمة أو مرشح تستمر لمدة ثلاثة أيام ودراسته لثلاثة أيام أخرى.

وأكد أن اللجنة تقوم بدراسة طلب الاعتراض وترد على المعترض بحضور وثائق سواء من المعترض أو المعترض عليه، ويكون رد اللجنة في هذه الحالة أما بالقبول أو الرفض.

وأضاف، "في حال رفض أي طلب من طلبات الاعتراض، على المعترض أن يتوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات على مدار ثلاثة ايام أخرى وتقوم بالفصل بهذه القضية ويكون ردها النهائي على مدار سبعة أيام أخرى متتالية.

وأشار إلى أن القوائم النهائية يتم ينشرها في 30 من أبريل الشهر الجاري وفي ذات اليوم تبدأ الدعاية الانتخابية على مدار 21 يوما يليها الاقتراع والفرز.