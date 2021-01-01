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نتائج الأسبوع التاسع لدوري الطاولة

الثلاثاء 06 أبريل 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج الأسبوع التاسع لدوري الطاولة



غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة منافسات الأسبوع التاسع "التجمع السادس" لدوري الدرجة الممتازة, على صالة "حسن سلامة" في النصيرات بالمنطقة الوسطى.

وجرت في الأسبوع التاسع, 11 مباراة جاءت نتائجها على الشكل التالي:

- فوز المجمع الإسلامي على شباب كندا (3-1).

- فوز شباب خانيونس على شباب البريج (3-0).

- فوز الرباط على خدمات المغازي (3-0) والصداقة (3-1).

- فوز الرياضي على الرضوان (3-1) والأهلي (3-0).

- فوز الأهلي على الأقصى (3-0).

- فوز خدمات المغازي على الكرامة (3-1).

- فوز شباب كندا على الكرامة (3-2).

- فوز شباب البريج على الرضوان (3-1).

- فوز الصداقة على الأقصى (3-0).

يشار إلى أن اتحاد الطاولة سيعلن في موعد لاحق اللقاءات المؤجلة بين المجمع الإسلامي وخدمات المغازي, وشباب كندا وخدمات المغازي, والمجمع الإسلامي وشباب خانيونس.

#دوري الطاولة #شباب خانيونس #المجمع الإسلامي #كرة الطاولة

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