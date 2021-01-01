اعلان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن تطعيم المواطنين فوق 50 عاما

غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إعلاناً، بشأن تطعيم المواطنين فوق (50 عاماً) بلقاح فيروس "كورونا".

وقالت في الإعلان الذي: إنه بناءً على خطة وزارة الصحة في تطعيم المواطنين ضد جائحة (كوفيد- 19)، نهيب بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن (50 عاماً)، التوجه إلى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة.

وأضافت: سيكون ذلك ابتداءً من يوم السبت حتى الخميس من كل أسبوع، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12ظهراً.



وتؤكد وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها، في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

ومراكز التطعيم هي:-

محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا عيادة الفاخورة وكالة

◼️محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة عيادة الدرج عيادة الشيخ رضوان وكالة

◼️محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة عيادة المغازي، عيادة دير البلح

◼️محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة عيادة معسكر وكالة

محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة عيادة تل السلطان