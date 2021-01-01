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تركي يطعن زوجته في شارع عام بإسطنبول

الثلاثاء 06 أبريل 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي يطعن زوجته في شارع عام بإسطنبول



وكالات / سما /

أظهرت لقطات صادمة رجلا وهو يطعن زوجته في وجهها عدة مرات، في شارع عام في مدينة إسطنبول التركية، بعد رفضها العودة له بعد انفصالهما.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، وقعت الحادثة في حي "بيرام باشا" في إسطنبول، حين كانت ألينا تولاي تاس تتجه لشراء الحليب لمنزل والدتها.

وكانت ألينا قد تركت زوجها أوكان تاس، لأنه اعتدى عليها بالضرب مرات عدة، وفقا لما أشارت مصادر محلية تركية.

وأظهرت لقطات فيديو مراقبة في الشارع العام، أوكان وهو يواجه زوجته ألينا، وينهال عليها بالضرب، قبل أن يخرج سكينا ويبدأ بطعنها بشكل متتال.

ووقعت ألينا على الأرض خلف إحدى السيارات، قبل أن يلوذ أوكان بالفرار من مكان الحادث.

وسارع المارة بمساعدة ألينا ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وحالتها مستقرة الآن، بينما جرى إلقت السلطات القبض على أوكان لاحقا.

#الشرطة #اسطنبول #تركيا

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