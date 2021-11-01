طالع..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والحافلتين الرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف (2021/11).

وطالبت المسافرين التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.



ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف (2021/11).