  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالع..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 06 أبريل 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والحافلتين الرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف (2021/11).

وطالبت المسافرين التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.


ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف (2021/11).

#السفر عبر معبر رفح #رفح #المسافرين #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا

تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزة (استمع)

هآرتس: بعد أن سوغ لنفسه "حضن نتنياهو".. منصور عباس يغني "الحب تحت نافذة سموتريتش"

غزة: تنويه هام من "أونروا" بخصوص خدماتها في ضوء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكوفيد-19

الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في فلسطين

بيان هام من الديوان الملكي الأردني بشأن الأمير حمزة

عائلة آل أبو شمسية الحداد تصدر بيانا حول مقتل رنا على يد والدها

الأخبار الرئيسية

وصول الوفد المصري إلى قطاع غزة

سيبقى في ألمانيا لفترة من الزمن .. قناة عبرية تكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية وتعلن انسحاب قائمة (رابط)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية