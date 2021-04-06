  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أول دولة عربية تدخل النادي النووي السلمي

الثلاثاء 06 أبريل 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة عربية تدخل النادي النووي السلمي



أبوظبي/سما/

أعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التشغيل التجاري لأول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تدخل النادي النووي السلمي بعد تشغيل محطة "براكة" التي تعد أضخم محطة من نوعها في العالم.

#النادي النووي السلمي #الامارات #محطة براكة #محطة براكة للطاقة النووية

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا

تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزة (استمع)

هآرتس: بعد أن سوغ لنفسه "حضن نتنياهو".. منصور عباس يغني "الحب تحت نافذة سموتريتش"

غزة: تنويه هام من "أونروا" بخصوص خدماتها في ضوء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكوفيد-19

الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في فلسطين

بيان هام من الديوان الملكي الأردني بشأن الأمير حمزة

رسالة من الأمير حمزة يتعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده

الأخبار الرئيسية

وصول الوفد المصري إلى قطاع غزة

سيبقى في ألمانيا لفترة من الزمن .. قناة عبرية تكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية وتعلن انسحاب قائمة (رابط)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية