وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم

وكالات/سما/

نقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تأكيدها الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم.

و قال مسؤول كبير في وكالة الأدوية الأوروبية في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إن هناك صلة بين لقاح فيروس كورونا AstraZeneca PLC وجلطات الدم.

وأضاف ماركو كافاليري ، رئيس لقاحات EMA لصحيفة Il Messaggero الإيطالية: "في رأيي ، يمكننا القول الآن ، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح" ، على الرغم من أنه لم يتضح سبب هذا التفاعل. وأشار إلى أن الرابط ستؤكده الوكالة في الساعات المقبلة.

وانخفضت أسهم AstraZeneca بنسبة 0.6٪ إلى 7130.00 بنسًا في لندن يوم الثلاثاء.