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الاتحاد الفلسطيني يكشف عن عقوبات الدوري بدرجاته المختلفة

الثلاثاء 06 أبريل 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني يكشف عن عقوبات الدوري بدرجاته المختلفة



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرارات لجنة الانضباط المتعلقة بالأسبوع المنصرم من بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة.

وفيما يلي العقوبات المفروضة المتعلقة بالأسبوع الماضي:

- إيقاف هاني المدهون مدرب المجمع الإسلامي مباراتين رسميتين وغرامة 200 دينار.

- إيقاف شادي بصلة لاعب المجمع الإسلامي مباراتين رسميتين بجانب عقوبة الطرد وغرامة 300 دينار.

- إيقاف رضوان اليازجي حارس المجمع الإسلامي 6 مباريات رسمية بجانب عقوبة الطرد وغرامة 500 دينار.

- إيقاف محمد التتري لاعب العطاء مباراة رسمية واحدة وغرامة 100 دينار.

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