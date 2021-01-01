الاتحاد الفلسطيني يكشف عن عقوبات الدوري بدرجاته المختلفة

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرارات لجنة الانضباط المتعلقة بالأسبوع المنصرم من بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة.

وفيما يلي العقوبات المفروضة المتعلقة بالأسبوع الماضي:

- إيقاف هاني المدهون مدرب المجمع الإسلامي مباراتين رسميتين وغرامة 200 دينار.

- إيقاف شادي بصلة لاعب المجمع الإسلامي مباراتين رسميتين بجانب عقوبة الطرد وغرامة 300 دينار.

- إيقاف رضوان اليازجي حارس المجمع الإسلامي 6 مباريات رسمية بجانب عقوبة الطرد وغرامة 500 دينار.

- إيقاف محمد التتري لاعب العطاء مباراة رسمية واحدة وغرامة 100 دينار.