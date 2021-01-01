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الصداقة واتحاد خانيونس يحصدان بطولة طوكيو

الثلاثاء 06 أبريل 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حصد فريقا الصداقة واتحاد خانيونس لقب بطولة "طوكيو 4" للشباب فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", بعد فوزهما على الهلال وخدمات خانيونس تواليا.

ففي فرع "غزة والشمال", انتصر الصداقة على الهلال بركلات الترجيح (3-2), عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الطرفين.

أما في فرع "الوسطى والجنوب", فقد تفوق اتحاد خانيونس على خدمات خانيونس بركلات الترجيح (4-1), بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).

وسجل هدفي "الطواحين" فارس أبو مضيف, بينما أحرز هدفي "الذئاب" صهيب أبو حمرة, وأحمد البيوك, قبل أن يحسم الأول اللقب لمصلحته بركلات الترجيح (4-1).

ومن المقرر أن يعلن اتحاد القدم عن موعد المباراة الفاصلة بين الصداقة واتحاد خانيونس, لتحديد بطل قطاع غزة.

#بطولة طوكيو #بطولة طوكيو 4 #طوكيو #الصداقة #اتحاد خانيونس

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