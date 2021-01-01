هل يملك بوروسيا دورتموند فرصة للإطاحة بمانشستر سيتي؟

وكالات / سما /

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، والتي ستقام اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول التي ستلعب في نفس التوقيت تخطف الأضواء، لكن هذا لا يقلل من أهمية مباراة السيتي ضد دورتموند، لاسيما وأن الفريقين يتمتعان بنجوم كبار في خط الهجوم، مثل رحيم ستيرلينج ورياض محرز وجادون سانشو وإيرلينج هالاند.

ومما لا شك في أنه هناك فارق شاسع بين الفريقين، الأمر لا يقتصر فقط على جودة الأفراد وحسب، بل يمتد أيضاً إلى المدرب بيب جوارديولا وإيدين تيريزيتش، ويكفي فقط أن نراجع نتائج ومستوى الفريقين في الموسم الحالي لنرى مدى تفوق السيتزنز على الفريق الألماني.

لكن هذا الفارق لا يجعل المباراة محسومة لمانشستر سيتي حسب وجهة نظر الكثيرين، فما زال هناك فئة كبيرة مؤمنة بقدرة بوروسيا دورتموند على صناعة المفاجأة غداً، لاسيما وأن السيتي عودنا في السنوات الأخيرة على الإقصاء من دوري الأبطال بشكل مفاجئ وضد فرق متوسطة، وهذا السبب تحديداً ما يجعل الجماهير متشككة بفريق بيب جوارديولا هذه المرة.