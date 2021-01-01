لا يوجد فرصة لبقاء دي خيا في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أكد ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى انه لا يملك أي فرصة للبقاء في النادي.

وقرر المدرب أولي جنار سولشاير إقصاء دي خيا من التشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل، واعتمد على الحارس الإنجليزي دين هندرسون الذي يحظى بدعم الصحافة والجماهير.

وانخفض مستوى ديفيد دي خيا في الموسمين الماضي والحالي، وأصبح يرتكب الكثير من الأخطاء التي كلفت مانشستر يونايتد خسارة العديد من النقاط، الأمر الذي جعل البعض يطالب برحيله، لاسيما وأنه يحصل على أعلى راتب في النادي بعد بول بوجبا.

وقال المدافع الإنجليزي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “لديك خياران، أن تقاتل من أجل مركزك، أول أن تقول: لقد انتهيت، سوف أذهب إلى مكان آخر”.

وتابع “إذا أنهى دين هندرسون الموسم في المركز الأساسي، لا أرى أن دي خيا سوف يبقى. لا توجد أي فرصة، أنا لا أراها اطلاقاً”.

وأنهى فيرديناند حديثه “سيكون راتبه عاملاً مهماً في ذلك، لا يمكن أن يبقى حارسين أساسيين في الفريق، اعتقد أنه سوف يرحل، سوف يدعم دي خيا زميله، لكن عندما يعود إلى المنزل ليلاً، فإن غروره وكبريائه سيكونان بانتظاره، وإذا كان مفتقداً لهذا، فلا يجب أن يبقى هنا”.