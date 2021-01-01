محيسن يستنكر اعتقال الاحتلال لقيادة إقليم حركة فتح في القدس

رام الله / سما /

استنكر عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح" مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس في حركة فتح عوض السلايمة، وعاهد الرشق، ومدير مكتب حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد والمرشحة للمجلس التشريعي غادة أبو ربيع.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قيادة إقليم القدس في حركة فتح خلال نصبها حواجز في محيط فندق "الإمبسادور" في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الذي كان سيعقد لقاء تشاوريا حول الانتخابات التشريعية بدعوة من مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.

وأضاف محيسن ان الاحتلال يواصل قمع ومنع كل الفعاليات على اختلاف أنواعها في القدس في إطار معركة فرض سيادة الاحتلال على العاصمة المحتلة.