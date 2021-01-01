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رسالة من العاهل السعودي إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وهذا ما جاء فيها ..

الثلاثاء 06 أبريل 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من العاهل السعودي إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وهذا ما جاء فيها ..



وكالات

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني.

واستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى الأردن أمس الاثنين حاملا الرسالة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكدت الرسالة على "وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة وكانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".

من جانبه، نقل الصفدي إلى الملك سلمان "تحيات الملك عبد الله، وتثمينه مواقف المملكة الداعمة دائما للأردن"، مؤكدا على "عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين".

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "واشنطن بوست"، كانت قد ذكرت في وقت سابق، أن وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، زار الأردن أمس الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله، أحد الأردنيين الذين اعتقلوا يوم السبت بتهمة محاولة زعزعة أمن المملكة.

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