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لأول مرة في عهد بايدن .. اسرائيل تعتزم البناء الاستيطاني في القدس

الثلاثاء 06 أبريل 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة في عهد بايدن .. اسرائيل تعتزم البناء الاستيطاني في القدس



القدس المحتلة / سما /

 لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ستناقش لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس غدًا (الأربعاء) خطة لتوسيع البناء خارج الخط الأخضر.

ووفقا لصحيفة هآرتس فإن خطة البناء من المتوقع أن توافق عليها اللجنة ليصار لبناء 540 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين جبل ابو غنيم وجفعات هاماتوس ، وفي جفعات هاماتوس من المتوقع أن يبدأ البناء في حي آخر بأكثر من 2000 وحدة سكنية.

ووفقا للصحيفة فإن البناء يعتبر حساسا بشكل خاص. ففي عهد أوباما ، كان بايدن هو من ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجميد البناء.

#جو بايدن #اسرائيل #الاستيطان

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