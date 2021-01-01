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حماس تُعقب على إعدام المواطن "منصور" برصاص الاحتلال غرب القدس

الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُعقب على إعدام المواطن "منصور" برصاص الاحتلال غرب القدس



القدس المحتلة / سما /

استنكر  حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلة فلسطينية أدت لاستشهاد المواطن اسامة منصور وإصابة زوجته بجروح خطيرة غرب القدس المحتلة.

وأكد قاسم، أن استمرار هذه الجرائم تستوجب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها لمعاقبة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه، ووضع حد لسلوكه العدواني لجيشه ومستوطنيه.

وأعلنت الصحة عن استشهاد المواطن اسامه محمد صندوقة منصور 42 عاما من بلدة بدة شمال غرب القدس واصابة زوجته برصاص جيش الاحتلال في رام الله.

#القدس #حماس #اسامة منصور #الاحتلال

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