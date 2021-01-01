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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3921 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 412 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 73459 إصابة بينها 14080 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58743 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 636 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 277 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 201.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 26458 شخصًا.

#فيروس كورونا #غزة #وزارة الصحة

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