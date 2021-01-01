رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس محمود عباس لحظة وصوله العاصمة الأردنية عمان، الاهتمام بمتابعة ما يحدث في المملكة الأردنية الهاشمية.

كما عنونت الصحف اقرار مجلس الوزراء البدء بصرف أول جزء من تعويضات الفنادق التي استخدمتها وزارة الصحة أثناء الجائحة، إضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة و2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1242 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهم الأردن

مجلس الوزراء يقر بدء تعويض الفنادق التي استخدمت من قبل وزارة الصحة..

اشتية: ترتيبات خاصة للشهر الفضيل سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل

الأسير رشدي أبو مخ حرا بعد 35 عاما في سجون الاحتلال

استهداف مراكب الصيادين في بحر غزة ومستوطنون أعادوا نصب خيمتين شرق بيت لحم

الاحتلال يداهم خربة حمصة وينصب بيوتا متنقلة في أراضي عصيرة القبلية

بدء تطعيم الكوادر التدريسية للصفوف من الأول وحتى السادس

10 وفيات و2634 إصابة جديدة بـ "كورونا"

فتح و "الثقافة" و "اتحاد الكتاب" ينعون الشاعر والمفكر الفلسطيني عزالدين المناصرة

تعقيب من لجنة الانتخابات بخصوص ترشح الأسير حسن سلامة

الأمير حمزة: أضع نفسي بين يدي جلالة الملك وسأبقى على عهد الآباء والأجداد وفيا لإرثهم سائرا على دربهم

الادعاء العام: نتنياهو ضالع في قضية خطيرة تتعلق بالفساد الحكومي..

ساعر يمتنع عن التوصية: 52 لنتنياهو و45 للبيد و7 لبينيت

صرف رواتب الأسرى والمحررين اليوم

مجلس القضاء الأعلى يحذر من تداول أخبار كاذبة حول تجميد حبس المدين

"الأيام":

الرئيس يقوم بزيارة قصيرة إلى ألمانيا: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهمه

الأمير حمزة يؤكد ولاءه للعاهل الأردني بعد اجتماع لأمراء في منزل الأمير حسن

"كورونا": 10 وفيات، و2634 إصابة جديدة

"الصحة" تبدأ تطعيم معلمي المرحلة الابتدائية

الإفراج عن رشدي أبو مخ بعد 35 عاما في الأسر

مواجهات ليلية مع الاحتلال في الجيب واعتقال طالبة جامعية من بيت أمر

اشتية: تعدد القوائم يعكس تعطشًا لممارسة الانتخابات

العليا الاسرائيلية ترجئ قرارها بشأن إخلاء عائلة سمرين من سلوان

مشاورات ريفلين أمام طريق مسدود: 52 لنتنياهو و45 للابيد، و7 لبينيت

رحيل الشاعر عز الدين المناصرة الاحتلال والمستوطنون يسعون لإقامة بؤر استيطانية جديدة في عصيرة القبلية وتقوع

المتهم نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددًا: هذه محاولة انقلاب، يحاولون الإطاحة بي

"القدس":

بيان للديوان الملكي يؤكد التزام الأمير حمزة بنهج الأسرة الهاشمية ووقوفه خلف الملك وولي عهده

الرئيس عباس يتوجه الى المانيا لإجراء فحوصات طبية

10 وفيات و2634 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة

عقبات تواجه تشكيل حكومة اسرائيلية.. وريفلين يلوح بانتخابات خامسة

الادعاء العام الاسرائيلي يتهم نتنياهو بـ "سوء استخدام السلطة"

رحيل أبرز شعراء الثورة الفلسطينية المفكر عز الدين المناصرة