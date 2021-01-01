كورونا عالميا: نحو مليونين و874 ألف وفاة والاصابات تتخطى حاجز الـ132 مليونا

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 874 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الاجمالية حاجز الـ132 مليونا، بما يقارب من 424 ألف إصابة، تعافى منهم 106 ملايين، وأكثر من 750 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين تراجعاً طفيفاً جدا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة محدودة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 475 ألف و943 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,356 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,623 وفاة)، واميركا (500 وفاة)، والهند (445 وفاة)، وروسيا (343 وفاة)، وإيطاليا (296 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (96,557 إصابة)، واميركا (56,742 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (42,551 إصابة)، والبرازيل (38,233 إصابة)، وكذلك إيران من الشرق الاوسط (13,890 إصابة).

وما تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل التي اصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (569,282 وفاة)، والبرازيل (333,153 وفاة)، والمكسيك (204,399 وفاة)، والهند (165,577 وفاة)، وبريطانيا (126,862 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,496,976 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ13 مليوناً بواقع (13,023,189 إصابة)، والهند (12,686,049 إصابة)، وفرنسا (4,833,263 إصابة)، وروسيا (4,589,540 إصابة).