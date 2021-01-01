الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم مسن ويعتدون على آخرين في بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، بينهم مسن، ويعتدون بالضرب على شخصين في بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسن الورديان (62 عاما) من منطقة هندازة، ونادر محمد عبيات (52 عاما) من قرية الفرديس شرقا، وعادل عيسى حجازي (48 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين جمال هاشم أبو محميد وناصيف فيصل أبو محميد بالضرب، خلال تفتيشها لعدد من المنازل في قرية الفرديس.

كما داهمت قوات الاحتلال محلا للصرافة يعود للمواطن جوني فريح، في شارع المهد بمدينة بيت لحم.