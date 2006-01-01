تقرير عبري: تقارب محتمل بين فتح و حماس: هل إسرائيل جاهزة؟

ترجمة هاني أبو عكر:

يبدو أن المنظمتين الفلسطينيتين الرئيسيتين المتنافستين تقتربان من بعضهما البعض ، وعلى عكس الماضي، قد تثبت الجهود الحالية لتحسين العلاقات نجاحها ،ومع ذلك ، يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة أبدتا اهتمامًا ضئيلًا بهذه الديناميكيات ، والتي قد يكون لها تداعيات دراماتيكية على الانتخابات الفلسطينية المقبلة.، كيف يجب على إسرائيل والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة الاستعداد للتطورات المحتملة؟

في الوقت الذي تبدو فيه القضية الفلسطينية مهمشة بشكل متزايد على الأجندة الإسرائيلية ، فإن الجهود الحالية للتقارب بين فتح وحماس جديرة بالملاحظة بشكل خاص ، وتسارعت هذه الجهود في أعقاب "صفقة القرن" التي قدمها الرئيس ترامب.

إن نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، واتفاقيات التطبيع بين بعض دول الخليج وإسرائيل، لذلك فإن اتفاق المنظمتين على انتخابات لمؤسسات السلطة الفلسطينية ، إلى جانب الإحساس السائد في الساحة الفلسطينية بالتنسيق بين فتح وحماس ، يعزز الافتراض بأن المحاولة الحالية هي محاولة أكثر جدية من الجهود السابقة ،ومع ذلك ، لم تظهر إسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن سوى القليل من الاهتمام بهذا التطور، هل إسرائيل مستعدة لاحتمال أن توفر نتائج الانتخابات لحماس موطئ قدم بل وقيادة لمؤسسات السلطة الفلسطينية ، كما حدث في الانتخابات التي أجريت عام 2006 ، عندما انتصرت حماس؟ هناك حاجة إلى عمل منسق بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى الدول العربية :



أولاً وقبل كل شيء نظراً لضرورة إصلاح الوضع الأساسي لفتح، يجب أن يشمل هذا أيضًا إعادة التأكيد على عدم وجود تغيير في مطالب الرباعية من حماس فيما يتعلق بأي حوار محتمل، أي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تعترف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها ونبذ الإرهاب.

يبدو أن القضية الفلسطينية فقدت منذ فترة طويلة موقعها المركزي في الأجندة السياسية الإسرائيلية، في بعض الأحيان ، يُثار اهتمام إسرائيل ، على سبيل المثال ، عندما لم تدعم حماس حركة الجهاد الإسلامي عندما حاولت إثارة صراع مع إسرائيل في نوفمبر 2019 ، أو مؤخرًا ، عندما ظهرت إمكانية عزل يحيى السنوار ، زعيم حماس في قطاع غزة ومع ذلك ، حتى إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كانون الثاني (يناير) 2021 عن نيته إجراء انتخابات عامة للمؤسسات الفلسطينية - الرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي ، لم يثير إسرائيل بشكل ملحوظ ، على الرغم من العواقب المحتملة بعيدة المدى من النتائج النترتبة غلى ذلك ، يستمر الانفصال المستمر بين القيادة السياسية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية في التعمق ، وليس فقط بسبب الانتخابات المتكررة والمأزق السياسي في إسرائيل.

بالتزامن مع ذلك ، كانت هناك محاولات مؤخرًا للتقارب بين حركتي فتح وحماس ، وهما المنظمتان اللتان تمثلان قطبي النظام الفلسطيني المنقسم.، تختلف هذه المحاولات عن المساعي السابقة الفاشلة بسبب الظروف السياسية الجديدة التي ظهرت بعد "صفقة القرن" التي قدمها الرئيس ترامب، التى كانت اتفاقيات تطبيع موقعة بين إسرائيل وبعض دول الخليج. حيث كانت نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية ، الأمر الذي لم يتحقق بسبب هذه الاتفاقات ،أزمة COVID-19 ؛ الكساد الاقتصادي الحاد في الأراضي الفلسطينية والتراجع الكبير في مكانة الفلسطينيين الإقليمية والدوليةحاليا ، وعلى عكس الماضي ، هناك خطاب محترم بين المنظمتين ، من دون اتهامات وإدانات متبادلة واتهامات متبادلة.

هذا السلوك من قبل فتح وحماس يؤثر أيضًا على الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تتعاون مع الطرفين وتأمل في إحراز تقدم نحو المصالحة الوطنية.

جزء من خلفية هذه المحاولات هو التآكل المستمر للمكانة العامة لحماس في أعقاب المواجهات العسكرية مع إسرائيل منذ الانقلاب في غزة عام 2007 ، والذي تسبب في دمار كبير في غزة ، وفشلها في إدارة الحياة اليومية للسكان المحليين، خاصة في أعقاب الصراع مع إسرائيل في عام 2014 (عملية الجرف الصامد) منذ ذلك الحين ، من منطلق فهم أن سكان غزة لن يكونوا قادرين على تحمل صراع آخر ، وفهم أنه طالما هناك تنسيق أمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، فلن يكون من الممكن نقل ساحة الصراع مع إسرائيل بالنسبة للضفة الغربية ، حاولت قيادة حماس تنويع نضالها ضد إسرائيل ، مفضلة الاحتجاج الشعبي على النزاع المسلح، ويصاحب هذا التنوع التفكير في تحديث أهداف المنظمة وأهدافها ، وإن كان ذلك مع ضمان الحفاظ على طابعها "المقاوم".

هذا والتقدير بأن فتح أو حماس لوحدهما لن تكونا قادرتين على إحياء القضية الفلسطينية وعكس التراجع في مكانتها ، أدى إلى استنتاج أنه من الضروري السعي لتحقيق المصالحة الوطنية وهكذا ، مع نهاية رئاسة ترامب ، اجتمعت جميع الفصائل الفلسطينية ، ولأول مرة انطلاقا من المبادرة الفلسطينية المستقلة ، واتفقت على العمل من أجل دفع الوحدة بين المنظمات.

بمجرد قبول حماس لمطلب عباس وتراجعها عن إصرارها على إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية الثلاث في موعد واحد ، لم يكن أمام رئيس السلطة الفلسطينية خيار سوى الإعلان عن الانتخابات ، التي تحدد ستة أشهر لإعدادها وتنفيذها ، في مايو 2021 ،ألهم إصدار الأمر ديناميكية التجديد في الساحة العامة الفلسطينية والأمل في المصالحة واضح ، بما في ذلك بين العديد من الشباب ، فضلاً عن توقع حدوث تغيير في القيادة ورغبة في المشاركة في العملية، بينما لا تزال أمتعة الماضي تحوم في الخلفية ،انعدام الثقة في قيادات التنظيمات ، والقلق من استغلال ضعف حركة فتح المنقسمة ، والصراعات الدموية التي اتسمت بها العلاقات بين هذه التنظيمات في الماضي - أثارت الديناميكية العامة الجديدة شرارة عملية سيكون من الصعب إيقافها مع مرور الوقت، علاوة على ذلك ، فإن عدم استجابة حماس للإجراءات المثيرة للجدل التي أصدرها عباس ، بما في ذلك الأهلية للترشح ، تخلق الانطباع بأن هذه الأوامر قد تم تنسيقه مع حماس، الصعوبات في نظر المنظمات الفلسطينية التي يمكن لإسرائيل أن تخلقها فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية وأماكن أخرى ، من أجل تعطيل الانتخابات وحتى منعها ، لم تردع المنظمات. من بين أمور أخرى ، أفادت الأنباء أن عباس رفض بشيء من نفاد الصبر القلق بشأن إجراء الانتخابات الذي عبر عنه رئيس الشاباك أثناء زيارته للمقاطعة.

وبالتالي ، فإن فكرة عمل فتح وحماس معًا في قائمة مشتركة أو موحدة ، على الرغم من المقاومة الكبيرة التي تثيرها ، هي على جدول الأعمال وبحسب النقاد ، فإن مثل هذه القائمة من شأنها أن تخلق حقيقة إدارة التقسيم وليس المصالحة ، وحتى لو قربت المنظمات من بعضها البعض ، فإنها في الواقع ستقسم مراكز القوة بينها ، وتتجاهل بقية المنظمات ، و لن تسمح بمساحة للأفكار والأصوات الأخرى ومع ذلك ، تواصل شخصيات مقربة من عباس وكبار مسؤولي حماس مناقشة هذا الاحتمال.

إن حماس التي تطمح حالياً إلى أن تكون شريكاً في الحكومة وليس لقيادتها ، أبدت ظاهرياً اهتماماً أكبر من فتح بفكرة القائمة المشتركة، إن مثل هذه القائمة ، إذا تم إنشاؤها ، ستضمن أن حماس لا تواجه القوى العربية والدولية وحدها وما تبعها من نبذ ، كما حدث في عام 2006، فتح من جانبها ، التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية ، ستقف في المقدمة وتطالب بالشرعية للحكومة الجديدة المشتركة التي نالت شرعية حكومتها في السابق.

التقدير السائد في صفوف حماس هو أن تكلفة التنازلات التي سيتعين على المنظمة تقديمها من أجل المشاركة في حكومة مشتركة ستكون أقل من تلك الملازمة للانضمام إلى مطالب الربع ، التي تم طرحها بعد فوزه في انتخابات 2006، كما يمكن تمهيد الطريق لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقرر إجراؤها في سبتمبر 2021 ، إلى جانب دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

امتنعت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عن التعامل بشكل مكثف مع موضوع الانتخابات المزمعة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، في الوقت نفسه ، تناقلت الصحافة الفلسطينية مؤخرًا زيارات واعتقالات قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي ضد نشطاء حماس وشخصيات معارضة في مناطق السلطة ، لتحذيرهم من المشاركة في الانتخابات، قد تجعل هذه الاعتقالات من الصعب إجراء الانتخابات ، لكنها قد تسرع في الواقع عملية التقارب بين المنظمات، كما أن إدارة بايدن لم تقدم موقفًا حتى الآن بشأن هذه القضية ، واتخذت خطوات غير مهمة مثل تجديد التبرعات الأمريكية للأونروا التي لا تشير إلى تغيير في موقف الإدارة من موقف إدارة ترامب فيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أنه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعدها ، أوضح ممثلو بايدن أنه يعتزم إعادة العلاقات مع الفلسطينيين، حيث تعكس محاولات التقارب بين المنظمات أيضًا الرؤية التي تبلورت بين رفاق عباس بأن إدارة بايدن ليس من المتوقع أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات السياسية أو تغيير موقفها ، وهو ما يفعله ،في نظر السلطة الفلسطينية لا تطمح ادارة بايدن إلى اتفاق ،ومن هنا يأتي الاستنتاج بأنه من الضروري التعبئة بجبهة موحدة لوقف التآكل في مكانة القضية الفلسطينية ، وكذلك وضع قواعد اللعبة التي تضيق التناقض القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

يثير عدم الرد على التطورات الأخيرة من جانب الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية تساؤلات ، خاصة في ظل ضعف حركة فتح في عهد محمود عباس ،موجة خروج الأشخاص من التنظيم ، وكذلك تنحية كبار الشخصيات ونية من غادروا الترشح للانتخابات على عدد من القوائم المنفصلة ، تدل على عمق الأزمة في صفوف التنظيم ، في المقابل ، أظهرت حماس مؤخرًا وحدة تنظيمية ، على الرغم من الخلافات الداخلية ، والتعبئة الكاملة خلف يحيى السنوار ، الذي أعيد انتخابه - وإن لم يكن بدون جدل داخل التنظيم - كرئيس لحركة حماس في قطاع غزة. وتعتبر هذه الوحدة ميزة مهمة تزيد من فرص حماس في الفوز في الانتخابات كما في انتخابات 2006 ، وتعزز موقف حماس في عملية التقارب مع فتح تجاه تنظيم العلاقات بين المنظمات.

وبالفعل ، نظرًا للمحادثات بين المنظمات ، هناك احتمال أكبر مما كان عليه في الماضي للتوصل إلى اتفاق بين المنظمات فيما يتعلق ليس بحكومة مصالحة ، بل حكومة مشتركة، في إطار مثل هذه الحكومة المشتركة ، من المتوقع الحفاظ على السيطرة الإقليمية لكل جانب ، وتعمل فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة بالتنسيق والتعاون ومع ذلك ، لا يزال من الممكن التأثير على اتجاه ومستوى تحقيق هذا الاحتمال.

يجب على إسرائيل تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على الساحة الدولية التي لم تعرب بعد عن موقفها علانية بشأن هذه التطورات في المعسكر الفلسطيني.

يجب التوضيح لعباس أنه لن يطرأ تغيير على موقف الرباعية تجاه حماس ، إلا إذا وافقت تلك المنظمة على المطالب الملقاة عليها ، وغيّرت موقفها ، واعترفت بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها، ومن الضروري أيضًا أن ننقل إلى عباس القلق الذي تشاركه فيه جميع الجهات المعنية ، بما في ذلك دول الشرق الأوسط ، بشأن الأزمة الداخلية العميقة التي تحتل تنظيم فتح ، والحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم صفوفها - قبل الانتخابات. إضافة إلى ذلك ، يجب على إسرائيل الشروع في عملية جديدة للحوار مع الفلسطينيين ، ويفضل أن يكون ذلك مع التنسيق الأمريكي والدولي والعربي ، لبحث إعادة العلاقات وبناء الثقة والاتفاق على خطة لتجديد العملية السياسية.

علاوة على ذلك ، يجب على إسرائيل الاستعداد لاحتمال توقف الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة عن كونه سمة مركزية للنظام الفلسطيني ، وتعزز رام الله وغزة تنسيق الأنشطة الاحتجاجية على طول الحدود مع إسرائيل وعند نقاط الاحتكاك ، وذلك في الضفة الغربية وعلى الساحة الدولية.

لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت عملية التقارب بين فتح وحماس تعكس إجراءات تكتيكية من جانب المنظمتين ، والتي لا تغير ميزان القوى بينهما لصالح حماس ، أو ما إذا كانت هذه بداية لتاريخ جديد ، مع تداعيات استراتيجية على إسرائيل في كلتا الحالتين ، يوصى بأن تمتنع إسرائيل ، من جهة ، عن الأعمال التي قد يُنظر إليها على أنها تعرقل عملية التقارب ، ولكن من جهة أخرى ، الإصرار على مصالحها الأمنية ، مع مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالمعايير المحددة بشأن الحوار مع حماس.

عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي