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تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة والحرارة أعلى من معدلها بحدود 9 درجات

الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة والحرارة أعلى من معدلها بحدود 9 درجات



رام الله / سما /

​ قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد اليوم الثلاثاء لذا يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وحار جداً في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا ولطيفا بوجه عام، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الأربعاء يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الخميس تنبأت الدائرة بأن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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