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ملابس جيل بايدن تشعل حرباً على"تويتر"

الثلاثاء 06 أبريل 2021 04:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملابس جيل بايدن تشعل حرباً على"تويتر"



واشنطن/سما/

أشعلت ملابس السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، "حربا" عبر موقع "تويتر" بين منتقديها وأنصارها، بعد أن ارتدت زوجا من الجوارب المنقوشة بنمط متقاطع حيث اعتبرها البعض لا تناسب عمرها.

ووصلت بايدن البالغة من العمر 69 عاما إلى واشنطن العاصمة ليلة الخميس بعد رحلة إلى كاليفورنيا، وتم تصويرها وهي تنزل من طائرتها في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند مرتدية سترة سوداء وتنورة سوداء قصيرة وكعب أسود وزوجا من الجوارب "الجرئية".


وسرعان ما جذبت ملابسها أنظار العديد من النقاد عبر الإنترنت الذي اعتبروا أن ملابسها "مبتذلة ومحرجة" كما اعتبروا أنها "كبيرة بالسن" لارتداء مثل هذا المظهر الجريء، كما قارنوا ملابسها بملابس السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

#جيل بايدن #زوجة بايدن

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